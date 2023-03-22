Обстрел Запорожья: у Байдена заявили, что целью россиян определенно могли быть гражданские

США допускают, что россияне сегодня, 22 марта, намеренно нанесли удар по мирным людям в Запорожье, поскольку такие атаки характерны для оккупантов.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии CNN заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби.
"Это (удар по Запорожью - ред.), безусловно, могло быть нацелено на гражданских лиц. Очевидно, что это российский сценарий - наносить удары по гражданской инфраструктуре и не уделять внимания тому, чтобы избегать ударов по гражданским лицам. Так что это абсолютно точно может быть", - заявил Кирби.
При этом он отметил, что у США пока нет более конкретной информации о таком обстреле и его мотивах.
Напомним, сегодня, 22 марта, российские оккупанты ударили по жилой многоэтажке в Запорожье.
Согласно последним данным, известно, что из-за атаки врага пострадали 34 человека.
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