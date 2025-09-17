РФ пыталась вывести из строя подстанции, питающие железнодорожную сеть, - Кулеба

По его словам, такие удары имеют четкую цель - усложнить перевозку пассажиров и грузов, сорвать стабильную работу транспорта и создать дополнительное давление на людей и экономику.

"В момент атаки на маршрутах находились более 20 пассажирских поездов. Диспетчеры "Укрзализныци" останавливали их на безопасном расстоянии, а работники были отведены в укрытие", - написал Кулеба.

Чтобы обеспечить движение, "Укрзализныця" уже задействовала более 20 резервных тепловозов. На обесточенных участках, где отсутствует питание приборов сигнализации и связи, поезда все равно пропускают в резервном формате, чтобы сокращать задержки.

Для международных рейсов с Польшей будут организованы пересадки в Хелм и Перемышль, чтобы пассажиры безопасно добрались до своих пунктов назначения.

Известно, что среди пассажиров и железнодорожников нет пострадавших.

По состоянию на утро 17 сентября 26 поездов следуют с задержкой в более часа.

Детали по следованию конкретных поездов можно отслеживать по ссылке.

Фото: РФ этой ночью массированным ударом дронами пыталась вывести из строя подстанции, питающие железнодорожную сеть (t.me/OleksiiKuleba)