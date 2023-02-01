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Россияне обстреляли село Елино в Черниговской области: погибли три человека

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Елино, Среда 01 февраля 2023 18:52
Россияне обстреляли село Елино в Черниговской области: погибли три человека Фото: Россияне обстреляли село Елино в Черниговской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 1 февраля, российские оккупанты атаковали населенный пункт Елино (Черниговская область). В результате этого обстрела погибли три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Север" в Telegram.

"В результате попадания мины (120 мм) в погреб частного дома погибли трое местных жителей", - говорится в сообщении.

Военные отмечают, что один человек получил ранения и был доставлен в лечебное учреждение.

Россияне обстреляли село Елино в Черниговской области: погибли три человека

Напомним, что в среду, 1 февраля, оккупационные войска РФ продолжают обстреливать приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей. В результате обстрелов получил ранения местный житель.

Вчера в Сумской области, в одном из районных центров был слышен взрыв. Предварительно военные установили, что в промышленное здание попала ракета.

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