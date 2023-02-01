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Оккупанты вновь обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей: есть раненый

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Сумская область, Среда 01 февраля 2023 17:32
Оккупанты вновь обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей: есть раненый Фото: Оккупанты из минометов обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 1 февраля, оккупационные войска РФ продолжают обстреливать приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей. В результате обстрелов получил ранения местный житель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Север" в Telegram.

Так, в период с 14:50 до 15:30 российские войска наносили удары в районе села Студенок, вероятно из миномета 120 мм. Военные зафиксировали 17 "прилетов".

При этом с 15:10 до 15:40 оккупанты вероятно из миномета 120 мм стреляли в районе села Елино. Зафиксировано 14 "прилетов". По предварительной информации, местный житель получил ранения.

Напомним, вчера в Сумской области, в одном из районных центров был слышен взрыв. Предварительно военные установили, что в промышленное здание попала ракета.

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