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Обстрел порта "Рени" в Одесской области: появились фото последствий

Фото: последствия обстрела порта "Рени" в Одесской области (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска в ночь на 16 августа дважды атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Под ударом врага снова оказался порт "Рени".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

"Разрушениям подверглись ангары с зерном и сельскохозяйственная техника на территории порта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели оперативно ликвидировали каждый очаг пожара. Погибших и пострадавших нет.

Ночная атака дронов

В ночь на 16 августа Россия в очередной раз цинично атаковала юг Украины дронами-камикадзе. Силы ПВО сбили 13 беспилотников в пределах Одесской и Николаевской областей.

Главной целью россиян был порт "Рени" в Одесской области. В результате атаки дронов есть разрушение на территории порта.

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