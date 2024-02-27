Обстрел полицейских в Сумской области: раненых стало больше

Отмечается, что из-за обстрела оккупантов погибли двое полицейских.

Еще шестеро следователей получили ранения, сейчас они находятся в больнице.

Кто погиб

В МВД сообщили, что несовместимые с жизнью ранения получила подполковник полиции Новик Оксана Владимировна. Она занимала должность начальника отдела расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта следственного управления ГУНП в Сумской области.

Также смертельные повреждения получил подполковник полиции Юрко Олег Николаевич, заместитель начальника отделения полиции № 4 Сумского районного управления полиции. Он был начальником следственного отделения.

Фото: Погибшие полицейские (facebook.com/mvs.gov.ua)

Начато расследование

Прокуратура сообщила, что проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Этим занимается Управление СБУ в Сумской области.

Что этому предшествовало

Ранее глава МВД Игорь Клименко сообщил, что двое полицейских погибли в результате повторного обстрела фермерского угодья в Сумской области. Еще четверо правоохранителей ранены.

Как отмечает Клименко, правоохранители прибыли на место, чтобы задокументировать предыдущий удар захватчиков.

"В это время враг ударил снова. Прицельно артиллерией по правоохранителям", - сообщил он.