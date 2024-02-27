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Обстріл поліцейських у Сумській області: поранених стало більше

Архівне фото: кількість поранених поліцейських через удар РФ у Сумській області зросла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Кількість поранених поліцейських через російський удар по Сумській області зросла до шести осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України та Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що через обстріл окупантів загинуло двоє поліцейських.

Ще шестеро слідчих дістали поранення, наразі вони перебувають у лікарні.

Хто загинув

У МВС повідомили, що несумісні з життям поранення отримала підполковник поліції Новик Оксана Володимирівна. Вона обіймала посаду начальника відділу розслідування злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту слідчого управління ГУНП в Сумській області. 

Також смертельні ушкодження отримав підполковник поліції Юрко Олег Миколайович, заступник начальника відділення поліції № 4 Сумського районного управління поліції. Він був начальником слідчого відділення.

Фото: Загиблі поліцейські (facebook.com/mvs.gov.ua)

Розпочато розслідування

Прокуратура повідомила, що проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Цим займається Управління СБУ в Сумській області.

Що цьому передувало

Раніше глава МВС Ігор Клименко повідомив, що двоє поліцейських загинули внаслідок повторного обстрілу фермерського угіддя в Сумській області. Ще четверо правоохоронців поранені.

Як зазначає Клименко, правоохоронці прибули на місце, щоб задокументувати попередній удар загарбників.

"У цей час ворог вдарив знову. Прицільно артилерією по правоохоронцях", - повідомив він.

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