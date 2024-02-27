Обстріл поліцейських у Сумській області: поранених стало більше

Кількість поранених поліцейських через російський удар по Сумській області зросла до шести осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України та Офіс генерального прокурора.
Зазначається, що через обстріл окупантів загинуло двоє поліцейських.
Ще шестеро слідчих дістали поранення, наразі вони перебувають у лікарні.
У МВС повідомили, що несумісні з життям поранення отримала підполковник поліції Новик Оксана Володимирівна. Вона обіймала посаду начальника відділу розслідування злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту слідчого управління ГУНП в Сумській області.
Також смертельні ушкодження отримав підполковник поліції Юрко Олег Миколайович, заступник начальника відділення поліції № 4 Сумського районного управління поліції. Він був начальником слідчого відділення.
Фото: Загиблі поліцейські (facebook.com/mvs.gov.ua)
Прокуратура повідомила, що проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
Цим займається Управління СБУ в Сумській області.
Раніше глава МВС Ігор Клименко повідомив, що двоє поліцейських загинули внаслідок повторного обстрілу фермерського угіддя в Сумській області. Ще четверо правоохоронців поранені.
Як зазначає Клименко, правоохоронці прибули на місце, щоб задокументувати попередній удар загарбників.
"У цей час ворог вдарив знову. Прицільно артилерією по правоохоронцях", - повідомив він.
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