Обстріл поліцейських у Сумській області: поранених стало більше

Зазначається, що через обстріл окупантів загинуло двоє поліцейських.

Ще шестеро слідчих дістали поранення, наразі вони перебувають у лікарні.

Хто загинув

У МВС повідомили, що несумісні з життям поранення отримала підполковник поліції Новик Оксана Володимирівна. Вона обіймала посаду начальника відділу розслідування злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту слідчого управління ГУНП в Сумській області.

Також смертельні ушкодження отримав підполковник поліції Юрко Олег Миколайович, заступник начальника відділення поліції № 4 Сумського районного управління поліції. Він був начальником слідчого відділення.

Фото: Загиблі поліцейські (facebook.com/mvs.gov.ua)

Розпочато розслідування

Прокуратура повідомила, що проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Цим займається Управління СБУ в Сумській області.

Що цьому передувало

Раніше глава МВС Ігор Клименко повідомив, що двоє поліцейських загинули внаслідок повторного обстрілу фермерського угіддя в Сумській області. Ще четверо правоохоронців поранені.

Як зазначає Клименко, правоохоронці прибули на місце, щоб задокументувати попередній удар загарбників.

"У цей час ворог вдарив знову. Прицільно артилерією по правоохоронцях", - повідомив він.