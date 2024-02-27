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В Сумской области погибли двое полицейских в результате повторного удара РФ по ферме

Сумская область, Вторник 27 февраля 2024 15:58
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В Сумской области погибли двое полицейских в результате повторного удара РФ по ферме Фото: двое полицейских погибли в результате повторной атаки РФ по ферме в Сумской области (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Ярослава Борзова

Двое полицейских погибли в результате повторного обстрела фермерского угодья в Сумской области. Еще четверо правоохранителей ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы МВД Игоря Клименко.

Как отмечает Клименко, правоохранители прибыли на место, чтобы задокументировать предварительный удар захватчиков.

"В это время враг ударил снова. Прицельно артиллерией по правоохранителям", - сообщил он.

Тела двух полицейских спасатели извлекли из-под завалов. Кроме того, ранения получили еще четверо следователей. Им оказывают медицинскую помощь.

"Полицейские не покидают гражданских даже в самых горячих точках. Постоянно рискуют жизнью, оставаясь верными Присяге. И сегодняшняя трагедия доказывает, что это не просто слова", - отметил он.

В Сумской области погибли двое полицейских в результате повторного удара РФ по фермеФото: спасательная операция на фермерском угодье после обстрела РФ в Сумской области (https://t.me/Klymenko_MVS/752)

Обстрелы РФ Сумской области

Российские войска обстреляли Сумскую область 26 февраля, свергнув авиабомбы на Юнаковскую общину. Местные насчитали четыре взрыва, погибли люди.

За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Ямное, Новая Сечь.

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Сумская область
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