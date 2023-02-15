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Россияне ударили по пятиэтажке в Покровске: есть пострадавшие

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Покровск, Среда 15 февраля 2023 11:07
Россияне ударили по пятиэтажке в Покровске: есть пострадавшие Фото: россияне сегодня обстреляли Покровск (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Кремлевские войска сегодня, 15 февраля, обстреляли Покровск Донецкой области. Российский снаряд попал в пятиэтажный дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк подтвердил удар по городу. По его словам, в результате атаки врага есть пострадавшие.

"В десять часов было попадание в жилой дом. Пятого этажа в доме почти нет. По предварительной информации есть раненые", - сказал он.

На месте попадания работают спасатели, которые разбирают завалы.

Обновлено

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что враг снова применил ракеты. Из разрушенного дома спасателям удалось эвакуировать двух человек.

Фото: россияне обстреляли дом в Покровске (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Обновлено в 12:07

В ГСЧС сообщили, что в результате удара в Покровске произошло разрушение кровли и квартир на пятом этаже первого и второго подъездов. К ликвидации последствий привлекли 36 спасателей и 8 единиц техники.

"По состоянию на 10:45 спасателями на месте происшествия спасены 2 человека: по автолестнице из квартиры на четвертом этаже спасена женщина и из-под завала на пятом этаже спасен мужчина", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 февраля россияне массированно обстреляли Покровск Донецкой области, в результате чего повреждено около 15 домов.

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