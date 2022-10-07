Оккупанты ночью ударили по Никополю из РСЗО: обстрел попал на видео

Российские войска в ночь на 7 октября снова ударили по Никополю из тяжелого вооружения. Обстрел попал на камеру видеонаблюдения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

По его словам, оккупанты ночью обстреляли Никополь и другие населенные пункты района из реактивных систем залпового огня. На видео заметны последствия попадания вражеских снарядов и взрывы. Евтушенко отметил, что такие хаотические обстрелы мирного населения являются террором. "Хаотические обстрелы жилых кварталов в темное время суток - ни что иное, как террор по отношению к мирному населению и военное преступление", - подчеркнул он.