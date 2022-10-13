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Обстрел Николаева: из-под завалов достали еще одну погибшую

Фото: из-под завалов дома в Николаеве получили еще одну погибшую (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Елизавета Драбкина

Число погибших в результате ракетных обстрелов многоэтажки в Николаеве 13 октября возросло до пяти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

ГСЧС сообщило, что в 16:15 из-под завалов дома извлекли тело женщины.

Отметим, что ранее сообщалось о трех погибших из-за обстрела многоэтажки в Николаеве и еще одного погибшего из-за обстрела спасательной станции. При этом из-под завалов удалось извлечь 11-летнего мальчика, его госпитализировали.

Напомним, что сегодня россияне массированно обстреляли Николаев. Прилет был в пятиэтажном жилом доме.

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НиколаевГСЧС