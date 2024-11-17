Обстрел Николаева: россияне атаковали жилищный сектор, есть пострадавшие

"Российский агрессор в очередной раз атаковал гражданскую инфраструктуру. Жилищный сектор. Предварительно есть пострадавшие", - написал мэр города в своем Telegram.

Он также добавил, что воздушная тревога в Николаевской области продолжается, и призвал не покидать укрытий.

Отметим, что николаевские СМИ и паблики пишут в сети, что в городе из-за удара "Шахедов" были повреждены несколько частных домов.

А по (неподтвержденным) данным Telegram-канала "Николаевский Ванек", среди пострадавших есть дети.

Обновлено 6:25

В результате атаки ударными дронами-камикадзе по жилому сектору Николаева, погибла женщина. По состоянию на сейчас ранены 4 взрослых и 2 детей.

Один ребенок госпитализирован, второму оказывается психологическая помощь.

Российская воздушная атака

Как сообщалось ранее, 16 ноября вечером российские террористы запустили в направлении Украины несколько групп "Шахедов". Поэтому в ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Позже стало известно о работе сил ПВО по враждебным БПЛА в Киевской области.

Кроме того, в Киеве были слышны взрывы на фоне российской воздушной атаки, в столице велась боевая работа по сбитию "Шахедов".

Впоследствии стало известно, что взрывы прогремели в Николаеве, где также продолжалась работа ПВО из-за дронов-камикаде захватчиков.