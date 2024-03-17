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Обстрел Николаева: в больнице умер пострадавший человек

Фото: из-за российской атаки в Николаеве умер человек (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В больнице Николаева умер человек, пострадавший сегодня во время российской атаки на город.

"В Николаеве в результате ракетных ударов умер 1 человек (погиб в больнице)", - сообщили в службе.

По данным ГСЧС, всего от российской агрессии сегодня пострадали 6 человек, из них 1 ребенок.

Обстрел Николаева

Напомним, сегодня, 17 марта, в Николаеве раздались взрывы. Позже последовали повторные взрывы. Местные власти сообщили, что в городе два "прилета".

Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе ударов баллистикой с востока и юга. Воздушная тревога была объявлена на востоке, юге, а также в центральных и северо-восточных областях.

Позже местные власти проинформировали, что в результате ракетных ударов по Николаеву уже было известно о пяти пострадавших.

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