Обстрел Николаева: в больнице умер пострадавший человек

"В Николаеве в результате ракетных ударов умер 1 человек (погиб в больнице)", - сообщили в службе.

По данным ГСЧС, всего от российской агрессии сегодня пострадали 6 человек, из них 1 ребенок.

Обстрел Николаева

Напомним, сегодня, 17 марта, в Николаеве раздались взрывы. Позже последовали повторные взрывы. Местные власти сообщили, что в городе два "прилета".

Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе ударов баллистикой с востока и юга. Воздушная тревога была объявлена на востоке, юге, а также в центральных и северо-восточных областях.

Позже местные власти проинформировали, что в результате ракетных ударов по Николаеву уже было известно о пяти пострадавших.

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