RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Обстрел Купянска термобарической бомбой: есть жертва, число раненых продолжает расти

Фото: в Купянске 11 людей пострадали из-за удара бомбой 24 октября (t.me/police_kh_region)
Автор: Наталия Гурковская

Число раненых из-за обстрела Купянска термобарической бомбой 24 октября возросло до 11. Также одна женщина умерла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"По обновленным данным погибла 73-летняя женщина в результате вражеского обстрела Купянска. Ранее раненую женщину госпитализировали, но спасти не удалось", - рассказал он.

Число пострадавших, по его данным, увеличилось до 11.

"Среди них 8 женщин и 3 мужчин. Предварительно, враг применил термобарический боеприпас ОДАБ-1500. Данные обновляются", - констатировал Синегубов.

Обстрел Купянска

Российские войска ударили рядом с магазином и рынком в Купянске Харьковской области. Первоначально сообщалось о четырех пострадавших.

Позже выяснилось, что оккупанты атаковали Купянск термобарической бомбой. А число пострадавших возросло до 7 людей.

Отметим, российские захватчики постоянно обстреливают Купянск. Например, с утра 19 сентября российские войска атаковали Купянск Харьковской области. Оккупанты сбросили 12 управляемых авиационных бомб на город.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КупянскХарьковВойна в Украине