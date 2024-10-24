Обстрел Купянска термобарической бомбой: есть жертва, число раненых продолжает расти

Обстрел Купянска

Российские войска ударили рядом с магазином и рынком в Купянске Харьковской области. Первоначально сообщалось о четырех пострадавших.

Позже выяснилось, что оккупанты атаковали Купянск термобарической бомбой. А число пострадавших возросло до 7 людей.

Отметим, российские захватчики постоянно обстреливают Купянск. Например, с утра 19 сентября российские войска атаковали Купянск Харьковской области. Оккупанты сбросили 12 управляемых авиационных бомб на город.

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