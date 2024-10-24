UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Обстріл Куп'янська термобаричною бомбою: є жертва, число поранених продовжує зростати

Фото: у Куп'янську 11 людей постраждали через удар бомбою 24 жовтня (t.me/police_kh_region)
Автор: Наталія Гурковська

Число поранених через обстріл Куп'янська термобаричною бомбою 24 жовтня зросло до 11. Також одна жінка померла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"За оновленими даними загинула 73-річна жінка внаслідок ворожого обстрілу Куп‘янська. Раніше поранену жінку ушпиталили, але врятувати не вдалось", - розповів він.

Кількість постраждалих, за його даними, збільшилась до 11. 

"Серед них 8 жінок та 3 чоловіків.  Попередньо, ворог застосував термобаричний боєприпас ОДАБ-1500. Дані оновлюються", - констатував Синєгубов.

Обстріл Куп'янська

Російські війська вдарили поряд із магазином та ринком у Куп'янську Харківській області. Спочатку повідомлялося про чотирьох постраждалих.

Пізніше з'ясувалося, що окупанти атакували Куп'янськ термобаричною бомбою. А кількість постраждалих зросла до 7 людей.

Зазначимо, що російські загарбники постійно обстрілюють Куп'янськ. Наприклад, з ранку 19 вересня російські війська атакували Куп'янськ Харківської області. Окупанти скинули 12 керованих авіаційних бомб на місто.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Куп'янськХарківВійна в Україні