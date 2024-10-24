Обстріл Куп'янська термобаричною бомбою: є жертва, число поранених продовжує зростати

Обстріл Куп'янська

Російські війська вдарили поряд із магазином та ринком у Куп'янську Харківській області. Спочатку повідомлялося про чотирьох постраждалих.

Пізніше з'ясувалося, що окупанти атакували Куп'янськ термобаричною бомбою. А кількість постраждалих зросла до 7 людей.

Зазначимо, що російські загарбники постійно обстрілюють Куп'янськ. Наприклад, з ранку 19 вересня російські війська атакували Куп'янськ Харківської області. Окупанти скинули 12 керованих авіаційних бомб на місто.

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