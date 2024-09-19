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Сбросили 12 КАБов. Россияне атаковали Купянск, есть пострадавшие

Купянск, Четверг 19 сентября 2024 11:05
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Сбросили 12 КАБов. Россияне атаковали Купянск, есть пострадавшие Иллюстративное фото: россияне сбросили на Купянск 12 КАБов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска с утра 19 сентября атаковали Купянск Харьковской области. Оккупанты сбросили 12 управляемых авиационных бомб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Купянской РГА Андрея Канашевича в эфире телемарафона.

"По предварительной информации, прилетело 12 КАБов. В результате этого есть существенные разрушения частного жилья", - сказал он.

По словам Канашевича, повреждено по меньшей мере 13 частных домов. Есть пострадавшие.

"Шесть человек получили разную степень ранений. Сейчас они госпитализированы. Это у нас три женщины, три мужчины. Самому младшему мужчине 50 лет, самой старшей женщине, которая ранена, 85 лет", - добавил глава РГА.

По его словам, враг не сбавляет интенсивность обстрелов, а наоборот наращивает. В частности, под постоянной угрозой находятся населенные пункты вдоль реки Оскол. В связи с этим он подчеркнул на необходимости усилить эвакуацию.

Ситуация в Харьковской области

Напомним, в Харьковской области продолжаются боевые действия на двух направлениях - на севере области и в районе Купянска.

Россияне постоянно обстреливают населенные пункты области, расположенные у границы и линии фронта. В частности, под постоянными атаками находится Харьков.

Так, в ночь на 19 сентября оккупанты дважды за ночь ударили по Харькову. Первый раз баллистикой, а второй - КАБами. В городе есть разрушения, возникли пожары.

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