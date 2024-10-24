Обстрел Купянска. Россияне ударили термобарической бомбой, количество раненых возросло
Россияне утром ударили термобарической авиабомбой по Купянску Харьковской области. Число пострадавших возросло до семи.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал полиции Харьковской области.
"Местные жители оказались в эпицентре удара. Полицейские помогли спасателям достать людей из-под завалов и оказали им помощь. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии", - пишет полиция.
Фото: последствия обстрела Купянская (t.me/police_kh_region)
Согласно предварительной информации, россияне атаковали город ОГАБ-1500. Бомба попала возле магазина и рынка в результате чего ранения получили семь человек:
- пять женщин;
- двое мужчин.
Также в результате обстрела было разрушено двухэтажное здание на рынке и повреждены:
- 12 торговых киосков;
- детский сад;
- жилые дома;
- административное здание.
ОГАБ-1500
ОДАБ-1500 (объемно-детонирующая авиационная бомба) - это авиационная бомба большой мощности, которая использует принцип объемного взрыва. Это оружие относится к термобарическим боеприпасам, которые создают мощную взрывную волну за счет сжигания топливно-воздушной смеси. Основной характеристикой ОДАБ-1500 является его способность к созданию значительного избыточного давления на большой площади.
Взрыв ОДАБ-1500 проходит в два этапа. Сначала после детонации боеприпас распыляет большое количество взрывчатой смеси в воздухе, а затем это облако воспламеняется, что приводит к масштабному взрыву.
Обстрелы Украины
В ночь с 23 на 24 октября российские войска совершили очередную атаку на территорию Украины. Для нападения были использованы две крылатые ракеты типа Х-22 и две управляемые ракеты класса «воздух-земля» Х-59. Кроме того, захватчики задействовали 50 ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) модели «Shahed», а также дроны неизвестного типа.
К 8:30 утра силы противовоздушной обороны Украины (ПВО) смогли обезвредить 40 вражеских беспилотников, эффективно отразив часть массированного авиационного нападения.
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