Обстрел Купянска термобарической бомбой: есть жертва, число раненых продолжает расти

Число раненых из-за обстрела Купянска термобарической бомбой 24 октября возросло до 11. Также одна женщина умерла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Среди них 8 женщин и 3 мужчин. Предварительно, враг применил термобарический боеприпас ОДАБ-1500. Данные обновляются", - констатировал Синегубов.

Число пострадавших, по его данным, увеличилось до 11.

"По обновленным данным погибла 73-летняя женщина в результате вражеского обстрела Купянска. Ранее раненую женщину госпитализировали, но спасти не удалось", - рассказал он.

Обстрел Купянска

Российские войска ударили рядом с магазином и рынком в Купянске Харьковской области. Первоначально сообщалось о четырех пострадавших.

Позже выяснилось, что оккупанты атаковали Купянск термобарической бомбой. А число пострадавших возросло до 7 людей.

Отметим, российские захватчики постоянно обстреливают Купянск. Например, с утра 19 сентября российские войска атаковали Купянск Харьковской области. Оккупанты сбросили 12 управляемых авиационных бомб на город.

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