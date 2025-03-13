Обстрел Кривого Рога: ранены работники одного из отделов Пенсионного фонда

Среди раненых во время обстрела Кривого Рога 12 марта есть работники одного из отделов ПФУ Украины. Услуги в этом отделе пока не предоставляются из-за значительных повреждений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минсоцполитики.
Так, в результате российского ракетного удара по городу Кривой Рог 12 марта пострадал объект социальной инфраструктуры - один из сервисных центров Главного управления Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области.
"К сожалению, среди работников Главного управления есть пострадавшие, им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении, где уточняется, что речь идет о четырех работниках.
В частности, здание сервисного центра претерпело значительные разрушения - поврежден фасад, выбиты окна и двери, обвалились части внутренних конструкций, частично разрушены лестничные марши, также в результате обстрела загорелась часть помещения и хозяйственной постройки.
"Сейчас предоставление услуг в этом отделении временно остановлено. Прием и обслуживание граждан осуществляется в других сервисных центрах Кривого Рога и Криворожского региона", - добавили в министерстве.
Российские войска обстреляли Кривой Рог 12 марта. Оккупанты направили на город баллистические ракеты, устроив двойную атаку.
Из-за обстрела погибла женщина, которая ехала в троллейбусе рядом с местом удара. Кроме того, 15 людей получили ранения.
Причем один из ударов пришелся на отель "Дружба". В частности, в момент атаки в отеле находились волонтеры одной из гуманитарных организаций - граждане Украины, США и Великобритании.
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