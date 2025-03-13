Обстріл Кривого Рогу: поранені працівники одного з відділів Пенсійного фонду

Так, у результаті російського ракетного удару по місту Кривий Ріг 12 березня постраждав об’єкт соціальної інфраструктури - один із сервісних центрів Головного управління Пенсійного фонду України у Дніпропетровській області.

"На жаль, серед працівників Головного управління є постраждалі, їм надається медична допомога", - йдеться в повідомленні, де уточнюється, що мова про чотирьох працівників.

Зокрема, будівля сервісного центру зазнала значних руйнувань - пошкоджено фасад, вибито вікна та двері, обвалилися частини внутрішніх конструкцій, частково зруйновані сходові марші, також внаслідок обстрілу загорілась частина приміщення та господарської споруди.

"Наразі надання послуг у цьому відділенні тимчасово зупинено. Прийом та обслуговування громадян здійснюється в інших сервісних центрах Кривого Рогу та Криворізького регіону", - додали у міністерстві.

