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Обстрел Кривого Рога: в городе наблюдаются перебои со светом

Фото: в Кривом Роге наблюдаются перебои со светом (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Войска РФ сегодня утром ударили дронами-камикадзе по Кривому Рогу. После обстрела в городе наблюдаются перебои с электроснабжением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Суспільне".

"Перебои со светом в Кривом Роге возникли после комбинированного обстрела РФ", - сообщили корреспонденты "Суспільного".

 

Удары россиян по Кривому Рогу

Напомним, сегодня утром, 4 июля, враг атаковал Кривой Рог Днепропетровской области "Шахедами". В городе возник пожар, известно как минимум о двух пострадавших.

В общем, с начала полномасштабного вторжения РФ Кривой Рог периодически страдает от обстрелов со стороны российских захватчиков. Часто для ударов по Кривому Рогу враг применяет ракеты различных типов и дроны-камикадзе.

Во время прошлого обстрела, 6 декабря, росармия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу с применением баллистики.

Тогда было повреждено административное здание, шесть многоквартирных и пять частных домов. Проводили аварийно-спасательную операцию. В результате российской атаки погибли три человека, еще 17 человек получили ранения.

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Вторжение России в УкраинуКривой Рог