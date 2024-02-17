ua en ru
Сб, 17 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Обстрел Краматорска: спасатели деблокировали тело женщины, еще 2 человека до сих пор под завалами

Краматорск, Суббота 17 февраля 2024 22:52
UA EN RU
Обстрел Краматорска: спасатели деблокировали тело женщины, еще 2 человека до сих пор под завалами Фото: россияне обстреляли Славянск (t.me/VadimFilashkin_donoda)
Автор: Карина Левицкая

Спасатели деблокировали тело женщины на месте российского обстрела в Краматорске Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина.

"Стало известно об одном погибшем человеке в Краматорске. Спасатели вытащили из-под завалов тело женщины 1977 года рождения", - сообщил Филашкин.

По его словам, вероятно, еще 2 человека до сих пор находятся под завалами.

Обстрелы Украины

Напомним, сегодня российские террористы нанесли группу ударов по Донецкой области. Под огнем в частности оказались Славянск и Краматорск.

К тому же, около 14:00 российские военные атаковали территории Херсона. В результате вражеских обстрелов пострадал местный мужчина. Позже стало известно еще об одном раненом.

Оккупанты также обстреляли Харьковскую область. В результате обстрела ранены, а двое детей находятся под завалами.

Позже стало известно также об обстрелах Сумской области. Там в результате российской агрессии загнул местный житель.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Краматорск Донецкая область Война России против Украины
NEWS
Зеленский поговорил с Байденом: обсудили ситуацию на фронте и в Конгрессе
Зеленский поговорил с Байденом: обсудили ситуацию на фронте и в Конгрессе
DAILY
Почему ВСУ вышли из Авдеевки и будет ли Россия наступать дальше: чего ждать на фронте
Данила Крамаренко, Дмитрий Левицкий Почему ВСУ вышли из Авдеевки и будет ли Россия наступать дальше: чего ждать на фронте