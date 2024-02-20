Россияне ракетами ударили по Краматорску: есть раненые, повреждены многоэтажки

Российская армия сегодня, 20 февраля, нанесла ракетный удар по Краматорску в Донецкой области. В результате этого пострадали люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина и Краматорский горсовет .

"Краматорск снова под вражеским огнем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что около 20 часов в городе прогремели два взрыва - россияне попали в промзону и жилую застройку.

Фото: Последствия ударов (facebook.com/vadym.filashkin)

"Известно о трех раненых и многочисленных поврежденных многоэтажках. Окончательные последствия обстрела устанавливаем", - написал Филашкин.

Проблемы с водой

В горсовете сообщили, что вследствие вражеского обстрела в Краматорске возможны перебои водоснабжения.

"Вода, которая подается - техническая. Перед употреблением ее необходимо обязательно прокипятить", - пишут местные власти.

Также в случае необходимости будет организован подвоз воды.

Обстрел Краматорска и Славянска

Вечером 17 февраля российские войска ударили по Краматорску и Славянску в Донецкой области.

По Краматорску россияне выпустили три ракеты. Попали в промзону и частный сектор. В Славянске снаряд попал в школу. Как сообщали тогда в ОВА, под завалами в обоих городах могли быть люди.

На следующий день стало известно, что из-за обстрела в Славянске погиб охранник, а в Краматорске из-под завалов извлекли тела 46-летней женщины и ее 23-летнего сына. Также в ходе поисково-спасательных работ в Краматорске обнаружили остатки тела, вероятно, бабушки погибших.

А в воскресенье Филашкин написал, что россияне атаковали Краматорск в субботу, 17 февраля, советскими противокорабельными ракетами воздушного базирования Х-22.