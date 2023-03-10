RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Обстрел Константиновки: РФ накрыла город из "Урагана" и ракетами С-300, 8 раненых

Фото: из-за обстрела Константиновки Донецкой области 10 марта ранения получили 8 человек (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за обстрела Константиновки Донецкой области в пятницу, 10 марта, ранения получили 8 человек. Известно, что оккупанты накрыли город с "Урагана" и ракетами С-300.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По предварительным данным, обстрелы велись из зенитно-ракетного комплекса С-300 и реактивной системы залпового огня "Ураган".

"В результате атаки трое мужчин и четверо женщин получили телесные повреждения разной степени тяжести. Также осколочное ранение получил 53-летний водитель маршрутного такси", - говорится в сообщении.

Кроме того, повреждены или полностью разрушены около 14 частных домов, 9 автомобилей, газовая труба, гаражи, хозяйственные сооружения и объекты гражданской инфраструктуры.

Напомним, российские оккупанты в пятницу, 10 марта, массово обстреляли Константиновку Донецкой области. Изначально сообщалось об одном раненом, позже - о шести.

Кроме того, в пятницу, 10 марта, в Славянске (Донецкая область) раздались мощные взрывы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонбассКонстантиновка