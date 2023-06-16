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Обстрел Киевской области: число пострадавших возросло до шести

Фото: в Киевской области из-за обстрела россиян пострадали шесть человек (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Иван Носальский

В Киевской области сегодня, 16 июня, из-за падения обломков российских ракет пострадали шесть человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОГА Руслана Кравченко в Facebook.

"К сожалению, в результате падения обломков в одном из населенных пунктов области ранения получили 6 человек, среди них - 1 ребенок", - написал чиновник.

Он уточнил, что один из пострадавших - водитель автотранспорта, который получил ранения во время перевозки хлеба. Всем раненым сейчас предоставляют медицинскую помощь.

Из-за атаки россиян было разрушено 3 частных дома, 13 домов нуждаются в капитальном ремонте. Еще 15 домов и два здания имеют незначительные повреждения. Всем владельцам домов обещают предоставить необходимую помощь.

Кравченко добавил, что в результате падения обломков начались пожары, их уже локализовали.

Очередной ракетный удар россиян

Напомним, сегодня российские оккупанты пытались атаковать Киевскую область при помощи 12 ракет. Украинские защитники смогли сбить все воздушные цели, а именно, шесть ракет "Калибр" и шесть ракет "Кинжал".

При этом обломки вражеских снарядов упали в одном из населенных пунктов Киевской области. Еще час назад было известно о трех раненых, в том числе одном ребенке.

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