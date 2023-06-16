Обстрел Киевской области: число пострадавших возросло до шести

В Киевской области сегодня, 16 июня, из-за падения обломков российских ракет пострадали шесть человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОГА Руслана Кравченко в Facebook.
"К сожалению, в результате падения обломков в одном из населенных пунктов области ранения получили 6 человек, среди них - 1 ребенок", - написал чиновник.
Он уточнил, что один из пострадавших - водитель автотранспорта, который получил ранения во время перевозки хлеба. Всем раненым сейчас предоставляют медицинскую помощь.
Из-за атаки россиян было разрушено 3 частных дома, 13 домов нуждаются в капитальном ремонте. Еще 15 домов и два здания имеют незначительные повреждения. Всем владельцам домов обещают предоставить необходимую помощь.
Кравченко добавил, что в результате падения обломков начались пожары, их уже локализовали.
Напомним, сегодня российские оккупанты пытались атаковать Киевскую область при помощи 12 ракет. Украинские защитники смогли сбить все воздушные цели, а именно, шесть ракет "Калибр" и шесть ракет "Кинжал".
При этом обломки вражеских снарядов упали в одном из населенных пунктов Киевской области. Еще час назад было известно о трех раненых, в том числе одном ребенке.
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