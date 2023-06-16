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Обстріл Київської області: кількість постраждалих зросла до шести

Фото: у Київській області через обстріл росіян постраждали шестеро людей (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Іван Носальський

У Київській області сьогодні, 16 червня, через падіння уламків російських ракет постраждали шестеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської ОДА Руслана Кравченка у Facebook.

"На жаль, внаслідок падіння уламків в одному з населених пунктів області поранення отримали 6 осіб, серед них - 1 дитина", - написав чиновник.

Він уточнив, що один з постраждалих - водій автотранспорту, який отримав поранення під час перевезення хліба. Всім пораненим наразі надають медичну допомогу.

Через атаку росіян було зруйновано 3 приватні будинки, 13 будинків потребують капітального ремонту. Ще 15 будинків та дві будівлі мають незначні пошкодження. Усім власникам будинків обіцяють надати необхідну допомогу.

Кравченко додав, що внаслідок падіння уламків почалися пожежі, їх уже локалізували.

Черговий ракетний удар росіян

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти намагалися атакувати Київську область за допомогою 12 ракет. Українські захисники змогли збити всі повітряні цілі, а саме, шість ракет "Калібр" та шість ракет "Кинджал".

При цьому уламки ворожих снарядів упали в одному з населених пунктів Київської області. Ще годину тому було відомо про трьох поранених, у тому числі одну дитину.

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