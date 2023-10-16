Сложная траектория движения. Гуменюк раскрыла особенности ночной воздушной атаки врага

Российские оккупанты во время нынешней ночной воздушной атаки с применением ударных дронов и ракет били по центральным и юго-восточным регионам Украины. Работу сил и средств противовоздушной обороны осложняли погодные условия.

Об этом заявила спикер Южного оперативного командования ВСУ Наталия Гуменюк, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир национального телемарафона.

Офицер также отметила, что воздушные цели снова имели сложную траекторию движения. Противник запускал "Шахеды" по разным направлениям.

Так, войска РФ рассчитывали маршруты, чтобы "Шахеды" обходили системы ПВО ВСУ.

Кроме того, бойцам ВСУ приходилоь сбивать вражеские "Шахеды" в сложных погодных условиях, так как на юге страны были штормы, а также - сильный порывистый ветер.

В южных регионах ударных дронов врага было не настолько много - в основном "Шахеды" были сконцентрированы на переходе в другие области.

"Вместе с тем, говорить о новой тактике рано. Они продолжают маневровую тактику. То, что они уже применяли", - объяснила офицер.

В настоящее время подводятся итоги отражения воздушной атаки, отметила Гуменюк, и добавила, что работа сил ПВО ВСУ по вражеским "Шахедам" была "достаточно результативной".

Ночная воздушная атака 16 октября

Российские оккупанты этой ночью, 16 октября, применили для атаки по городам Украины комбинированную атаку с использованием ударных беспилотников и ракет по ряду регионов Украины.

В ходе тревоги о звуках взрывов сообщали в Днепре, Кировоградской области, а также в Полтавской области. Также звуки взрывов слышали в Хмельницкой области. Позже мэр Хмельницкого заявил, что в регионе работали украинские силы ПВО.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что враг применил при атаке ударные БПЛА, а также крылатые ракеты Х-59 и баллистические ракеты "Искандер-М".

Уже утром в Полтавской ОВА рассказали, что во время вражеских ночных обстрелов области пострадали трое местных, и среди них ребенок.