Обстрел Киева: продолжается ликвидация пожаров (фото последствий)

Как рассказали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), информация о пострадавших уточняется.

Корреспондент РБК-Украина Виталий Носач побывал на местах падения обломков, и задокументировал последствия вражеской атаки на фото и видео.

Святошинский район

В результате падения обломков ракеты здесь произошло возгорание 4 автомобилей, и пожар уже был ликвидирован, говорят спасатели.

Также горит двухэтажное здание складского помещения, площадь пожара составляет 700 "квадратов". Было ликвидировано возгорание у входа одной из станций метро, на площади 20 кв.м, горел пункт приема вторсырья.

Последствия ракетного удара по Киеву 2 сентября (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Голосеевский район

В этом районе произошло попадание обломков ракеты в корпус котельной одного из учебных заведений.

"Пожар на площади 6 кв. м ликвидирован", - рассказали в ГСЧС.

Последствия ракетного удара по Киеву 2 сентября (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Шевченковский район

Чрезвычайники ликвидировали возгорание на площади 400 кв. м в этом районе. Кроме того, добавили в ГСЧС, идет разбор конструкций.

Последствия ракетного удара по Киеву 2 сентября (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Удар по Киеву

Ранее сообщалось, что 2 сентября ночью в столице, и по всей Украине, была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетной атаки. Впоследствии в Киеве раздались несколько мощных взрывов, велась работа сил и средств ПВО.

Позже стало известно, что падение обломков было зафиксировано в четырех районах столицы.

Как рассказал начальник КМВА Сергей Попко, оккупанты нанесли очередной комбинированный воздушный удар по городу. Силами ПВО ВСУ в воздушном пространстве Киева было уничтожено более 10 крылатых ракет и около 10 баллистических, и ударный беспилотник.