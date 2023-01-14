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Обстрел Киева. Россия выпустила ракеты с севера по баллистической траектории, - Игнат

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil in ua)
Автор: Наталья Юрченко

Россия сегодня, 14 января, атаковала столицу Украины из северного направления. Вероятно, ракеты летели по баллистической траектории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире "24 канала".

"Скорее всего, это ракеты, которые летели по баллистической траектории. С северного направления. Баллистика не доступна, чтобы мы ее обнаруживали и сбивали", - объяснил он.

Игнатий добавил, что специалисты уже изучают ракеты, которыми Россия ударила по Киеву. Спикер предполагает, что враг мог применить баллистические ракеты или зенитные ракеты С-300, летевшие по траектории баллистики.

Он также объяснил, что сигнал воздушной тревоги в столице поступил позже, поскольку не было радиолокационных данных и информации из других источников. Кроме того, у ВСУ пока нет средств для выявления и уничтожения баллистических ракет.

Игнат также подтвердил, что Россия подняла в небо стратегические бомбардировщики Ту-95, поэтому не исключают новых ударов.

Напомним, сегодня утром россияне нанесли ракетный удар по Киеву. Известно, что есть попадание в объект инфраструктуры. Обломки сбитых ракет упали на нежилое здание в Голосеевском районе и на автомобиль в Дарницком районе столицы.

Также глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что оккупанты подняли в небо 17 бомбардировщиков, об угрозе ракетных ударов сообщали и другие главы регионов.

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