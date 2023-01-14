Россия подняла стратегическую авиацию. По Украине пошла воздушная тревога

Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики. Тем временем по Украине пошла воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.

По его словам, враг поднял в небо 17 бомбардировщиков, предположительно Ту-95.

"17 Ту в воздух", - написал Ким в своих соцсетях.

При этом глава Черкасской ОВА Игорь Табурец предупреждает о возможном массированном ракетном ударе.

"Враг снова атакует территорию Украины с воздуха. В частности, баллистикой. Возможен массированный ракетный удар. Ожидаем масштабные тревоги с 12:00", - отметил он в Telegram.

Также заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк отмечает, что ожидается массированный ракетный удар, не исключена возможность изменения начального курса вражеских ракет.

В то же время воздушную тревогу в Украине объявили в части северных и центральных регионов, а именно в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях.

По состоянию на 11:05 в регионах отменили воздушную тревогу.

Напомним, оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву, известно, что есть попадание в объект инфраструктуры. Обломки сбитых ракет упали в нежилое здание в Голосеевском районе и на авто в Дарницком районе столицы.

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