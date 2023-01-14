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Обстріл Києва. Росія випустила ракети з півночі по балістичній траєкторії, - Ігнат

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil in ua)
Автор: Наталія Юрченко

Росія сьогодні, 14 січня, атакувала столицю України з північного напрямку. Ймовірно, ракети летіли по балістичній траєкторії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі "24 каналу".

"Скоріш за все, це ракети, які летіли по балістичній траєкторії. З північного напрямку. Балістика не є доступною, щоб ми її виявляли і збивали", - пояснив він.

Ігнат додав, що фахівці вже вивчають ракети, якими Росія вдарила по Києву. Речник припускає, що ворог міг застосувати балістичні ракети, або зенітні ракети С-300, які летіли по траєкторії балістики.

Він також пояснив, що сигнал повітряної тривоги у столиці надійшов пізніше, оскільки не було радіолокаційних даних та інформації з інших джерел. Крім того, ЗСУ поки не мають засобів для виявлення та знищення балістичних ракет.

Ігнат також підтвердив, що Росія підняла у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95, тому не виключають нові удари.

Нагадаємо, сьогодні зранку росіяни завдали ракетного удару по Києву. Відомо, що є влучання в об’єкт інфраструктури. Уламки збитих ракет впали у нежилу будівлю у Голосіївському районі та на авто у Дарницькому районі столиці.

Також голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що окупанти підняли у небо 17 бомбардувальників, про загрозу ракетних ударів повідомляли й інші очільники регіонів.

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