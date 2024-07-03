Обстрел Изюмского района: россияне ударили по сельсовету, есть жертва и пострадавшие

Обстрелы Харьковской области

Российские войска постоянно обстреливают Харьковскую область, в частности Изюмский район. Село Боровая во время вторжения РФ было временно оккупировано захватчиками, но ВСУ во время наступления в Харьковской облсти вернули село под свой контроль.

При этом РФ с того времени продолжаает обстрелы населенного пункта. Например, в марте оккупанты обстреляли Боровую. В результате удара погиб 12-летний ребенок. Также из-за обстрела села ранее погиб мужчина, среди раненых оказались трое детей.

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