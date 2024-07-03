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Обстрел Изюмского района: россияне ударили по сельсовету, есть жертва и пострадавшие

Фото: российские войска обстреляли село Боровая Изюмского района 3 июля (t.me/synegubov)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска обстреляли село Боровая Изюмского района Харьковской области. Есть жертва и пострадавшие.

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Сегодня (3 июля, - ред), в 04:50, в поселке Боровая Изюмского района враг обстрелял здание Боровского поселкового совета. В результате действий россиян погиб мужчина", - рассказал он.

Кроме того, госпитализирован 50-летний мужчина.

"У 75-летней женщины острая реакция на стресс", - отметил Синегубов.

Обстрелы Харьковской области

Российские войска постоянно обстреливают Харьковскую область, в частности Изюмский район. Село Боровая во время вторжения РФ было временно оккупировано захватчиками, но ВСУ во время наступления в Харьковской облсти вернули село под свой контроль.

При этом РФ с того времени продолжаает обстрелы населенного пункта. Например, в марте оккупанты обстреляли Боровую. В результате удара погиб 12-летний ребенок. Также из-за обстрела села ранее погиб мужчина, среди раненых оказались трое детей.

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