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Обстріл Ізюмського району: росіяни вдарили по сільраді, є жертва та постраждалі

Фото: російські війська обстріляли село Борова Ізюмського району 3 липня (t.me/synegubov)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська обстріляли село Борова Ізюмського району Харківської області. Є жертва та постраждалі.

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Сьогодні (3 липня, - ред), о 04:50, в селищі Борова Ізюмського району ворог обстріляв будівлю Борівської селищної ради. Внаслідок дій росіян загинув чоловік", - розповів він.

Крім того, госпіталізовано 50-річного чоловіка.

"У 75-річної жінки - гостра реакція на стрес", - заазнчив Синєгубов.

Обстріли Харківської області

Російські війська постійно обстрілюють Харківську область, зокрема Ізюмський район. Село Борова під час вторгнення РФ було тимчасово окуповане загарбниками, але ЗСУ під час наступу у Харківській області повернули село під свій контроль.

При цьому РФ з того часу продовжує обстріли населеного пункту. Наприклад, у березні окупанти обстріляли Борову. Внаслідок удару загинула 12-річна дитина. Також через обстріл села раніше загинув чоловік, серед поранених опинилися троє дітей.

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