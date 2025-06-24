Обстрел Израиля из Ирана: несколько раненых в критическом состоянии

В результате обстрела Израиля из Ирана есть прямое попадание в здание в южном городе Бкэр-Шева. Пострадали несколько человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гендиректора национальной медицинской службы Израиля MDA.
Значительные повреждения получило 7-этажное здание. По словам медиков, как минимум три человека находятся в критическом состоянии.
"Медики оказывают помощь 3 раненым в критическом состоянии, мужчине около 40 лет, женщине около 30 лет и молодому человеку около 20 лет", - сообщили в MDA.
Один человек находится в состоянии средней степени тяжести, еще 5 получили легкие травмы.
Фото: место прямого попадания в Беэр-Шеве (x.com/Mdais)
Пока проводятся спасательные работы, из Ирана запустили третий залп ракет по Израилю.
"Общественность призывают следовать инструкциям Службы тыла. В настоящее время ВВС Израиля действуют с целью перехвата и нанесения ударов там, где это необходимо для устранения угрозы", - сообщила Армия обороны Израиля.
В ЦАХАЛе напомнили, что противовоздушная оборона не является герметичной, потому граждан призвали выполнять инструкции.
Президент США Дональд Трамп объявил 24 июня, что Израиль и Иран согласились на полное прекращение огня, которое должно начаться примерно через 6 часов после того, когда обе страны завершат свои последние миссии. Он отметил, что такой режим продлится 12 часов, после чего война будет считаться оконченной.
В СМИ сообщили, что Израиль согласился на прекращении огня при условии, что Иран прекратит свои атаки.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что его страна готова к прекращению огня, если Израиль также прекратит атаки на его объекты. После этого по Израилю были запущены ракеты.
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