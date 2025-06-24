Обстрел Израиля из Ирана: несколько раненых в критическом состоянии

Значительные повреждения получило 7-этажное здание. По словам медиков, как минимум три человека находятся в критическом состоянии.

"Медики оказывают помощь 3 раненым в критическом состоянии, мужчине около 40 лет, женщине около 30 лет и молодому человеку около 20 лет", - сообщили в MDA.

Один человек находится в состоянии средней степени тяжести, еще 5 получили легкие травмы.

Фото: место прямого попадания в Беэр-Шеве (x.com/Mdais)

Пока проводятся спасательные работы, из Ирана запустили третий залп ракет по Израилю.

"Общественность призывают следовать инструкциям Службы тыла. В настоящее время ВВС Израиля действуют с целью перехвата и нанесения ударов там, где это необходимо для устранения угрозы", - сообщила Армия обороны Израиля.

В ЦАХАЛе напомнили, что противовоздушная оборона не является герметичной, потому граждан призвали выполнять инструкции.