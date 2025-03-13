В результате обстрела Херсона погибла женщина, в городе проблемы с газоснабжением

Российские атаки на Херсон

В ночь на 13 марта российские захватчики массированно обстреляли Херсон. Атака началась после полуночи.

Ранее председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин отметил, что в последнее время военные агрессора начали чаще обстреливать город. В частности, оккупанты часто атакуют FPV-дронами автомобили с людьми.

В начале марта террористы сбросили взрывчатку с дрона на ребенка в селе Дарьевка возле областного центра.

По мнению Прокудина, для прекращения российского дронового террора, необходимо отодвинуть линию фронта от Херсона минимум на 20 километров.

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