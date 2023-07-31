Массированные обстрелы Херсона: количество раненых увеличилось, пострадал ребенок и волонтеры
Российские войска сегодня, 31 июля, нанесли массированный удар по Херсону. В результате вражеской атаки есть погибшие, также известно о по меньшей мере 10 раненых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.
Обстрел Херсона утром
В прокуратуре сообщили, что утром оккупанты ударили по центру областного центра.
В результате этого погиб работник коммунального предприятия, еще четверо его коллег получили ранения.
Второй обстрел Херсона
Около 11:00 российские войска обстреляли жилой микрорайон города Херсона. Множественные осколочные ранения несовместимые с жизнью получил 65-летний мужчина, который в момент обстрела двигался на машине по одной из улиц.
Фото: Последствия обстрелов (facebook.com/pho.gov.ua)
Ситуация по состоянию на 15.30
Отмечается, что в результате обстрелов областного центра травмированы по меньшей мере 10 гражданских лиц.
"Среди раненых четверо волонтеров и несовершеннолетний мальчик. Данные уточняются. Обстрелы продолжаются", - добавили в прокуратуре.
Обстрелы Херсона
Несмотря на то, что Херсон был освобожден от российских оккупантов в ноябре 2022 года, российские войска постоянно обстреливают город.
Буквально 12 июля российские оккупанты обстреляли дом в Херсоне, погиб один человек. В конце июня российские войска также атаковали здание в Херсоне. Тогда ранения получили двое гражданских и двое волонтеров.
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