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Войска РФ нанесли серию ударов по Харькову дронами-камикадзе

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Харьков, Вторник 01 августа 2023 00:18
Войска РФ нанесли серию ударов по Харькову дронами-камикадзе Фото: войска РФ нанесли серию ударов по Харькову (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Войска РФ нанесли серию ударов по Харькову и области с помощью дронов-камикадзе сегодня ночью, 1 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

"Россияне атакуют Харьков дронами. Взрывы раздаются в Шевченковском районе. Уже три", - заявил мэр Харькова.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов также отметил, что войска РФ били по Харькову и области. Он также призвал жителей региона до окончания воздушной тревоги оставаться в укрытиях.

В Харькове частично пропали свет и вода

По данным журналистов "Суспільного", после серии взрывов в городе наблюдаются перебои со светом, также в некоторых районах пропало водоснабжение.

На месте попадания возник пожар

Синегубов отметил, что на месте ударов россиян возник пожар.

"Оккупанты нанесли удары по Харькову дронами-камикадзе. На месте попадания возник пожар, все экстренные службы работают. По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, информация о пострадавших не поступала", - отметил он.

Удары оккупантов по Харькову и области

Войска РФ в последние недели усилили комбинированные атаки по Харькову и области с применением дронов-камикадзе и ракет разных типов.

Так, вчера, 31 июля, в Харькове в результате российского ракетного удара из комплекса С-300 этой ночью пострадал как минимум один человек.

В результате вражеской атаки в Харькове в Новобаварском районе было попадание в складские помещения одного из коммерческих предприятий, вследствие чего вспыхнул пожар на площади около 200 кв. м.

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