RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Обстрел Харькова: спасательные работы на месте вчерашнего удара по дому завершили

Фото: место российского ракетного удара в Харькове (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владимир Костырин

В Харькове завершили аварийные и спасательные работы на месте разрушенной пятиэтажки в результате вчерашнего российского ракетного удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Спасатели рассказали, что сегодня, 24 января, на месте происшествия были деблокированы тела еще двух граждан.

"В общей сложности в результате вчерашнего российского удара по Харькову погибли 10 человек", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что сотрудники ГСЧС расчищали завалы, убирали и демонтировали аварийные конструкции.

"С помощью тяжелой инженерной техники в течение 2 дней убрано 160 тонн строительного мусора", - передали в службе.

 

Ракетный удар по Харькову 23 января

Напомним, что вчера утром во время массированной ракетной атаки российские оккупанты нанесли два удара по Харькову. Противник использовал зенитные ракеты С-300, Х-22 (Х-32) и Искандеры. Больше всего была повреждена многоэтажка на Салтовке.

Кроме того, позже интервенты того же дня около 22:00 снова обстреляли Харьков. Под удар попал в частности центр города. Россияне ударили по жилой застройке и зданию научного заведения.

В полиции назвали вчерашний день для Харькова один из самых трудных с начала полномасштабной войны.

Как выглядит центр Харькова после ракетной атаки и что известно о последствиях последних обстрелов – читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГСЧСхарковракетный ударРакетная атака