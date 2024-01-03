Обстрел Харькова: российская ракета попала в школу, - СМИ

Российские оккупационные войска обстреляли город Харьков вечером 2 января. Ракета попала в здание школы в Основянском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

В результате российской атаки ракета попала по одной из школ Основянского района Харькова. Отмечается, что часть двухэтажного здания рухнула.

Утверждается, что на месте взрыва образовалась воронка диаметром около десяти метров, она наполнена водой. Спасатели предполагают, что ракетный удар повредил подземный водопровод.

Также в не менее трех частных домах вблизи побило окна.

Опубликовано и фото последствий российского ракетного удара:

Обстрел Харькова

Вечером, 2 января, в Харькове прогремели мощные взрывы. Российская Федерация в очередной раз атаковала город. В результате атаки была повреждена гражданская инфраструктура.

Также мэр города Игорь Техеров сообщал о "прилете" рядом с жилым домом. Глава Харьковской ОВА отмечал, что, по предварительным данным, оккупанты ударили по Харькову ракетами С-300.