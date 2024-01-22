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Обстрел Краматорска: россияне ударили "Искандером", раненых стало больше

Краматорск, Понедельник 22 января 2024 18:10
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Обстрел Краматорска: россияне ударили "Искандером", раненых стало больше Архивное фото: Россияне ударили "Искандером" по Краматорску (armyinform com ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня, 22 января, ударила по Краматорску в Донецкой области ракетой "Искандер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

"1 погибший и 2 раненых - такова уточненная информация относительно удара по Краматорску", - говорится в заявлении.

По словам главы области, раненые получили необходимую медицинскую помощь и не нуждаются в стационарном лечении.

Также Филашкин сообщил, что россияне выпустили по городу осколочно-фугасную ракету "Искандер". Было повреждено 7 многоэтажек, 3 предприятия и 3 объекта социальной инфраструктуры.

Обстрел Краматорска

Утром 22 января в Краматорске раздался взрыв. Как выяснилось, оккупанты устояли очередной ракетный удар по городу. В результате "соцгородок" остался без света, также разрушено админздание.

Позже Филашкин сообщил, что из-за обстрела Краматорска 22 января один человек погиб, ранена женщина.

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