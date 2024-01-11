Удар по гостинице в Харькове: полиция показала фото и видео с места происшествия

Правоохранители обнародовали фото и видео с места попадания российских ракет в Харькове. По последним данным, в результате атаки пострадали 11 человек, среди них есть иностранцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Полиции Харьковской области.

Также полицейские опубликовали видео первых минут после попадания российских ракет в Харькове. На кадрах полицейские полка полиции особого назначения оказывают помощь жителям отеля.

Обстрел Харькова

Вечером в среду, 10 января, в Харькове прогремели взрывы.

Впоследствии стало известно, что российские военные ударили по Харькову баллистическими ракетами С-300. Ракета попала в отель, где находились, в частности, иностранцы.

По последним данным, в результате атаки пострадали 11 человек.

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