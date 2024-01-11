ua en ru
Чт, 11 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Удар по гостинице в Харькове: полиция показала фото и видео с места происшествия

Харьков, Четверг 11 января 2024 02:40
UA EN RU
Удар по гостинице в Харькове: полиция показала фото и видео с места происшествия Фото: россияне обстреляли Харьков баллистическими ракетами (Полиция Харьковской области)
Автор: Валерий Савицкий

Правоохранители обнародовали фото и видео с места попадания российских ракет в Харькове. По последним данным, в результате атаки пострадали 11 человек, среди них есть иностранцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Полиции Харьковской области.

Также полицейские опубликовали видео первых минут после попадания российских ракет в Харькове. На кадрах полицейские полка полиции особого назначения оказывают помощь жителям отеля.

Обстрел Харькова

Вечером в среду, 10 января, в Харькове прогремели взрывы.

Впоследствии стало известно, что российские военные ударили по Харькову баллистическими ракетами С-300. Ракета попала в отель, где находились, в частности, иностранцы.

По последним данным, в результате атаки пострадали 11 человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харков
NEWS
Залужный рассказал о ситуации на фронте после поездки под Купянск (видео)
Залужный рассказал о ситуации на фронте после поездки под Купянск (видео)
DAILY
Заставить или мотивировать. Почему во власти не могут договориться о правилах мобилизации
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Заставить или мотивировать. Почему во власти не могут договориться о правилах мобилизации