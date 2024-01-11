Удар по готелю в Харкові: поліція показала фото та відео з місця події

Правоохоронці оприлюднили фото та відео з місця влучання російських ракет у Харкові. За останніми даними, внаслідок атаки постраждали 11 людей, серед них є іноземці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Поліції Харківської області.

Також поліцейські опублікували відео перших хвилин після влучання російських ракет в Харкові. На кадрах поліцейські полку поліції особливого призначення надають допомогу мешканцям готелю.

Обстріл Харкова

Ввечері у середу, 10 січня, у Харкові пролунали вибухи.

Згодом стало відомо, що російські військові вдарили по Харкову балістичними ракетами С-300. Ракета влучила у готель, де перебували, зокрема, іноземці.

За останніми даними, внаслідок атаки постраждали 11 людей.

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