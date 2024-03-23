ua en ru
Сб, 23 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Обстрел Харькова: в мэрии рассказали о последствиях российского удара

Харьков, Суббота 23 марта 2024 18:47
UA EN RU
Обстрел Харькова: в мэрии рассказали о последствиях российского удара Фото: мэр Харькова Игорь Терехов (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Харькове в результате сегодняшних вражеских обстрелов зафиксировано попадание в промзону одного из районов города. Данные о пострадавших не поступали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

""Прилет" в промзону одного из районов города. К счастью, без пострадавших", – рассказал городской голова.

Он также добавил, что были зафиксированы незначительные повреждения нежилого здания.

Российский удар по Харькову 23 марта

Ранее сообщалось, что около 17:40 в Харькове раздался взрыв. Сразу после этого в городе зазвучала сирена воздушной тревоги.

Как рассказали в мэрии, Харьков снова находился под российским обстрелом.

Добавим, что также сегодня после полуночи войска РФ устроили очередную атаку по Украине, использовав дроны-камикадзе типа "Шахед". В нескольких областях объявляли воздушную тревогу. Также сообщалось о трех взрывах в Харькове.

В городе под повторный обстрел попали и работники экстренных служб. В результате вражеского удара "Шахедами" в Харькове пострадали четыре человека.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Взрыв Война в Украине
NEWS
Причастна ли к теракту в Подмосковье ИГИЛ и почему Путин намекает на Украину: мнение эксперта
Причастна ли к теракту в Подмосковье ИГИЛ и почему Путин намекает на Украину: мнение эксперта
DAILY
Сумщина под ударом. Как россияне уничтожают бомбами приграничье и что будет с местными
Катерина Гончарова, Юлия Акимова Сумщина под ударом. Как россияне уничтожают бомбами приграничье и что будет с местными