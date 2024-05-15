Россияне возобновили штурмы на Купянско-Лиманском направлении, - Харьковская ОВА

Российские войска возобновили штурмовые действия на Купянско-Лиманском направлении. За сутки ВСУ отбили там 16 атак россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы Харьковской ОВА Романа Семенуху в эфире телемарафона.

По словам заместителя руководителя Харьковской ОВА, на Купянско-Лиманском направлении украинские военные за сутки отразили 16 атак оккупантов. Россияне успехи не имели.

"Фактически со вчерашнего дня враг возобновил активные штурмовые действия на Купянско-Лиманском направлении, в направлениях населенных пунктов Лиман Первый и Синьковка. Там продолжаются бои", - сказал он.

Бои возле Волчанска

В ночь с 9 на 10 мая российская армия предприняла попытку повторного наступления на севере Харьковской области. Большого прорыва фронта удалось избежать, но россияне заняли несколько приграничных населенных пунктов.

По данным Генштаба ВСУ, сегодня российские оккупанты не проводят активных действий, но пытаются закрепиться и перегруппироваться.

Также отметим, что сегодня в сети появилась информация, что россияне зашли в Волчанск (город на границе возле РФ). В Минобороны подтвердили, что небольшие пехотные группы врага зашли в город и пытаются закрепиться в северной части.

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