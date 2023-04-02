Фото: россияне обстреляли одно из сел Купянского района, есть жертва и раненый (GettyImages)

За прошедшие сутки враг обстрелял по меньшей мере 14 приграничных населенных пунктов Харьковского, Купянского и Чугуевского районов. В частности, было атаковано село Кутьковка Купянского района - один человек погиб, один получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

В частности, под обстрелами находились Купянск, Двуречная, Песчаное, Крахмальное, Западное, Уды, Ветеринарное и другие населенные пункты. "В результате обстрелов с. Кутьковка Купянского района, к сожалению, погиб 43-летний гражданский мужчина, мужчина 46 лет получил ранения. Госпитализирован в состоянии средней тяжести", - рассказал он. Кроме того, в с. Большой Бурлук Купянского района ударом ракет С-300 повреждено здание агропредприятия, в с. Подолы Купянского района - частный дом.