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Россияне обстреляли одно из сел Купянского района: есть жертва и раненый

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Харьков, Воскресенье 02 апреля 2023 09:43
Россияне обстреляли одно из сел Купянского района: есть жертва и раненый Фото: россияне обстреляли одно из сел Купянского района, есть жертва и раненый (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

За прошедшие сутки враг обстрелял по меньшей мере 14 приграничных населенных пунктов Харьковского, Купянского и Чугуевского районов. В частности, было атаковано село Кутьковка Купянского района - один человек погиб, один получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

В частности, под обстрелами находились Купянск, Двуречная, Песчаное, Крахмальное, Западное, Уды, Ветеринарное и другие населенные пункты.

"В результате обстрелов с. Кутьковка Купянского района, к сожалению, погиб 43-летний гражданский мужчина, мужчина 46 лет получил ранения. Госпитализирован в состоянии средней тяжести", - рассказал он.

Кроме того, в с. Большой Бурлук Купянского района ударом ракет С-300 повреждено здание агропредприятия, в с. Подолы Купянского района - частный дом.

Как сообщалось, российские войска за минувшие сутки около 60 раз обстреляли Херсонскую область. В результате ударов врага один человек погиб.

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