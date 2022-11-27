ua ru
Вс, 27 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне ночью ударили по Запорожью ракетами: есть повреждения

Новина українською →
Запорожье, Воскресенье 27 ноября 2022 08:19
Россияне ночью ударили по Запорожью ракетами: есть повреждения Фото: оккупанты обстреляли Запорожье ночью (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска в ночь на 27 ноября нанесли ракетный удар по Запорожью. В результате обстрела пострадало агропредприятие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Александра Старуха в Telegram.

По его словам, оккупанты выпустили две ракеты, вероятно из ЗРК С-300. Из-за обстрела на территории агропредприятия возник пожар, поврежден забор и здание.

"Что ж, животные ударили по животным. Однако, к счастью, люди не пострадали", - добавил Старух.

Фото: оккупанты обстреляли Запорожье ночью (t.me/starukhofficial)

Напомним, ночью в Запорожье сообщали о взрывах.

Также отметим, что россияне обстреляли Никопольский район со стороны оккупированного Энергодара.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье Обстріл ракетный удар
NEWS
Не больше 5 часов. Киевлянам обещают снизить продолжительность отсутствия света
Не больше 5 часов. Киевлянам обещают снизить продолжительность отсутствия света
DAILY
На стороне Кремля. Почему Венгрия помогает России в войне против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина На стороне Кремля. Почему Венгрия помогает России в войне против Украины