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Обстрел в Харьковской области: россияне попали по жилой многоэтажке

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Харьковская область, Пятница 02 декабря 2022 01:51
Обстрел в Харьковской области: россияне попали по жилой многоэтажке Фото: войска РФ при обстреле ударили по жилому дому в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты в результате обстрела Чугуевского района Харьковской области поздно вечером 1 декабря попали по жилой многоэтажке.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Суспильне.

Вражеской атаке подверглось жилое здание в Клугино-Башкировке.

По словам пресс-секретаря областного управления ГСЧС Евгения Василенко, в настоящее время спасателям известно об одной раненой женщине.

В пабликах сообщают, что, по информации от местных жителей, в пострадавшем доме было мало жильцов.

Также в сети появились кадры с места происшествия.

Обстрел в Харьковской области: россияне попали по жилой многоэтажке

Войска РФ обстреляли жилой дом в Чугуевской районе под Харьковом (фото: t.me/cn_chuguev_news)

Напомним, перед этим в ночь на 27 ноября войска РФ ударили по Запорожью ракетами, и в результате атаки пострадало агропредприятие.

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