В Донецкой области за сутки от обстрелов пострадали 8 человек, еще один погиб

Фото: в Донецкой области от обстрелов 2 октября погиб человек (brovary net ua)

За прошедшие сутки от российских обстрелов пострадали 8 жителей Донецкой области. Еще один человек погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.

"За 2 октября россияне убили 1 мирного жителя Донбасса - в Бахмуте. Еще 8 человек получили ранения", - говорится в сообщении. В Краматорске также оказали медицинскую помощь человеку, который получил ранения в Харьковской области.