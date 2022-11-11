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Враг обстрелял Винницкую область: пострадал объект критической инфраструктуры

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Винницкая область, Пятница 11 ноября 2022 05:17
Враг обстрелял Винницкую область: пострадал объект критической инфраструктуры Фото: россияне обстреляли Винницкую область (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Оккупанты ночью 11 ноября обстреляли Винницкую область, попали в объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Винницкой ОВА Сергея Борзова.

Он сообщил, что жертв нет. На месте попадания работают спасательные службы.

"11 ноября началось с тревоги. Опять есть попадание в один из объектов критической инфраструктуры Винницкой области", - говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупанты вечером 4 ноября атаковали Винницкую область дронами-камикадзе.

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