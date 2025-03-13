Обстрел Днепропетровской области: есть пострадавшие, изменилось движение поездов

Обстрелы Днепропетровской области

Оккупанты нанесли удары дронами по ряду городов Днепропетровской области 13 марта. Целями вражеской атаки стали, в частности, объекты критической инфраструктуры. На местах обстрелов начались пожары.

Кроме того, российская армия атаковала город Днепр вечером 11 марта. Утром 12 марта спасатели продолжали тушить один из пожаров, один человек был ранен.

Также россияне атаковали и Кривой Рог, попав по одному из отелей. 15 человек были ранены. В момент атаки в отеле находились волонтеры одной из гуманитарных организаций - граждане Украины, США и Британии.

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